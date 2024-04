Agent gewond bij stoppen illegaal feest, bezoekers bekogelen de politie

Een agent is zaterdagnacht gewond geraakt bij het beëindigen van een illegaal feest in een voormalig sportcomplex aan De Maas in Best. Agenten waren naar De Maas gegaan na meerdere meldingen over geluidsoverlast. Toen de politie met meerdere eenheden ingreep, gooiden de honderden bezoekers voorwerpen naar de agenten.

Om wat voor voorwerpen het ging, is niet naar buiten gebracht. Twee mensen werden aangehouden vanwege het plegen van geweld richting de politie. Meerdere eenheden

De politie trad met meerdere eenheden op. Hierbij werden onder meer honden ingezet. De twee aangehouden feestgangers liepen bijtwonden op. Zij zijn, evenals de gewonde agent, naar een ziekenhuis gebracht.