Boaz (3) is ongeneeslijk ziek maar krijgt dag van zijn leven

Meer dan honderd motorrijders verzamelen zich zondag bij Biqer Motoren in Eindhoven. Allemaal voor één kleine man: de driejarige Boaz. Hij lijdt aan de ziekte van Duchenne, een ongeneeslijke spierziekte. Met een motortour bezorgen motorrijders hem een onvergetelijke dag en wordt er geld ingezameld voor de spierziekte.

Zijn ouders schieten vol bij het zien van de grote opkomst: “Ik vind de opkomst echt heel bijzonder. Dit is zo gaaf. Het raakt ons dat zoveel mensen zich hard maken en alles op alles zetten om er een heel toffe dag voor Boaz van te maken”, vertelt vader Robin met tranen in zijn ogen.

Robin van de Burgt is zelf fanatiek motorrijder en organiseerde de tocht voor zijn zoontje. Net als papa is Boaz gek op motoren. Verwonderd kijkt de kleine man om zich heen wanneer hij de motoren aan ziet komen.

De ziekte is ingrijpend voor het jonge gezin. Boaz verliest langzaamaan al zijn spierfuncties. Momenteel heeft hij al moeite met lopen waardoor hij regelmatig in een rolstoel zit. “Helaas is het hart natuurlijk ook een spier, dus zijn ziekte heeft een fatale afloop. Dit is je grootste nachtmerrie als ouder”, vertelt Malou.

De tocht van vandaag begon met een klein idee toen Robin zijn motordealer benaderde. Jeroen van Beek is manager bij Biqer Motoren en heeft een bijzondere band met de vader van Boaz: “Hij was vaste klant bij ons en wij konden het goed met elkaar vinden, die band groeide uit tot een vriendschap."

Uiteindelijk bleken hun vriendinnen tegelijk zwanger, een paar dagen na elkaar werden hun zoontjes geboren. Toen Robin hem een paar maanden geleden belde over Boaz’s diagnose, wilde hij meteen helpen.

"Het eerste idee was om met zo’n twintig man te rijden, maar het zouden er vandaag zomaar honderden kunnen worden!" Uiteindelijk zijn er zo'n 150 motorrijders present. "Dit is heel bijzonder."

Tijdens deze dag wordt er ook geld ingezameld voor onderzoek. Robin doet in september mee aan Duchenne Heroes; een mountainbiketocht van zevenhonderd kilometer voor onderzoek naar de ziekte. Mensen kunnen doneren en Biqer Motororen doneert vijftig euro voor iedere deelnemer.

Uiteindelijk vertrekt een enorme groep motoren vanuit Eindhoven door het land. Voorop in de rij zit Boaz met zijn ouders in de auto. Met zijn mond open en zijn handen over zijn oren vanwege alle brullende motoren, staart hij naar de stoet achter hem. Aan zijn blik is te zien dat het een dag is om nooit te vergeten.