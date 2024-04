Dit is waar het kistje uit de Sint-Jan is gestolen: 'En ze plasten er ook'

Een kistje met honderden brieven en kaarten namen dieven afgelopen week mee uit de koepel van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Waarschijnlijk in de hoop dat er heel veel geld in zat. Plebaan Victor Blom laat zien hoe de dieven op tachtig meter hoogte de koepel in zijn gekomen en een ravage aanrichtten. "En hier heeft iemand letterlijk hoge nood gehad", vertelt hij terwijl hij naar een natte plek wijst op de grond.