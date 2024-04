RBC droomt na tweede titel op rij stiekem van profvoetbal

RBC is bezig aan een bizar goed seizoen. Met nog vijf wedstrijden te gaan, pakten de Roosendalers zondag de titel in de eerste klasse. Met slechts twee gelijke spelen is RBC zelfs de best presterende voetbalploeg van Nederland. Volgend seizoen wacht de vierde divisie, maar dat is nog lang niet het eindstation als het aan mensen met een RBC-hart ligt. “Als zich ooit de kans voordoet om weer profvoetbal te gaan spelen, gaan we daar heel serieus naar kijken”, aldus voorzitter Kees van Hassel.

Vreugde was er de laatste jaren zeker niet altijd bij RBC. Van een rustige club kun je dan ook niet spreken. “We hebben als profclub hele mooie dingen meegemaakt, zoals twee promoties en vijf seizoenen in de Eredivisie. Het faillissement was het diepste dal, maar ook de jaren daarvoor. Het ene na het andere lijk kwam uit de kast”, aldus trouwe fan en vicevoorzitter Eric Konings die momenteel een boek over zijn club schrijft.

“Na de doorstart werden we direct kampioen op het allerlaagste niveau, maar daarna bleven we lang hangen. Het zorgde voor frustratie en chagrijn, want als club wilden we omhoog. RBC is geen club die maar ‘gewoon’ mee wil doen. Ik heb me wel eens afgevraagd wat nou eigenlijk ons perspectief was. Na grote financiële problemen zit de club nu weer in de lift.”

Voorzitter Van Hassel hoopt met RBC tegen de beste amateurteams van Nederland te spelen. “We hebben roerige jaren gehad, die liggen al een tijdje achter ons. Het is de laatste jaren rustig bij de club en sportief gezien hebben we een duidelijk plan. Om zo hoog mogelijk te voetballen, betalen we spelers, daar doen we niet moeilijk over. Maar het zijn wel spelers die voetballend van meerwaarde zijn, die bij RBC in de jeugd hebben gevoetbald of jongens die in de stad of de omgeving wonen."