Pittige buien op komst: 'Het kan echt flink gaan onweren'

Na het warme en bij vlagen zonnige weekend is er regen op komst. Dat vertelde weerman Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant.

Het eerste deel van deze maandag verloopt volgens Floris nog best wel vriendelijk. "We zien wel wolkenvelden over de provincie trekken, maar er is zeker ook ruimte voor zonnige perioden. De temperatuur loopt 's middags op naar 19 of zelfs 20 graden." Hij spreekt van een best wel mooie lentedag. "In ieder geval het eerste deel van de dag. "