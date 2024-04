Zussen Karlijn en Sylvie allebei profwielrenners: 'We letten op elkaar'

Karlijn Swinkels (25) uit Handel is dit seizoen een van de openbaringen in het vrouwenwielrennen. Ze ontwikkelt zich ijzersterk en eindigde onlangs in de top tien van de Ronde van Vlaanderen. In het peloton fietst ook haar jongere zus Sylvie (23), uniek in het profwielrennen. Sylvie: “We fietsen dan wel bij een andere ploeg, maar we proberen elkaar altijd beter te maken.”

Karlijn begon met fietsen bij Wielervereniging Uden. Twee jaar later volgde haar zus. “We hadden daar een fijne vriendengroep”, zegt Sylvie. “Op een gegeven moment zijn we allebei naar een andere ploeg gegaan. Bij de senioren hebben we een jaar samen gefietst. Het is leuk dat we nu allebei bij een professionele World Tour-ploeg zitten en elkaar in de koers weer tegenkomen.”

Het is niet zo dat ze in het peloton constant met elkaar bezig zijn. Toch komt het regelmatig voor dat de ene zus aan de ander denkt tijdens een wedstrijd. “Bij een valpartij kijk ik snel rond of Karlijn ongedeerd is. Dat doe ik ook met mijn teamgenoten. Als alles goed is, valt er een last van mijn schouder”, aldus Sylvie.

De komende weken zijn de zussen thuis in Handel waar ze zich voorbereiden op de rest van het seizoen. Sylvie: “Als de programma’s het toelaten, trainen we samen. Ook praten we met elkaar over hoe we nog betere wielrenners kunnen worden. Van een concurrentiestrijd is absoluut geen sprake. Hoe we als mens zijn? We lijken op elkaar, maar het grote verschil is dat Karlijn meer een prater is.”