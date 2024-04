Willy en René genieten van debutant Uneken: 'We hebben nu 2 Luuk de Jongs'

PSV kan de eerste landstitel in zes jaar inmiddels ruiken. "Tegen AZ merkte je in het hele stadion al een kampioenssfeer", zegt clubcoryfee René van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Alleen toen AZ tegen scoorde, werd het even wat stiller, maar daarna was iedereen weer aan het zingen." Debutant Jesper Uneken stal de show door als invaller gelijk zijn eerste goal voor PSV 1 te maken. "Nu hebben we twee Luuk de Jongs", zegt René tevreden.

"Misschien kan Uneken hem ooit opvolgen, al hebben we Pepi ook nog", gaat René verder. De definitieve landstitel zal zeker nog twee weken op zich laten wachten, maar PSV is sinds dit weekend wel zeker van de Champions League in het nieuwe seizoen. Volgens broer Willy van de Kerkhof is dat een goede stimulans om spelers te bewegen in Eindhoven te blijven. "Spelers als Veerman en Bakayoko weten dat ze hier Champions League spelen. Dan kun je wel naar Engeland gaan, maar als je daar onderin speelt, kun je beter hier blijven. En misschien is PSV volgend jaar wel nóg beter dan dit jaar."

"Ajax schandalig slecht."

PSV was niet de enige club die indruk maakte dit weekend. "Feyenoord speelde een heerlijke wedstrijd tegen Ajax", vond Willy. "Met net zoveel druk naar voren als PSV altijd wil doen en heerlijke doelpunten." Ajax wekt intussen medelijden op bij de broers. "Ajax was schandalig slecht", zegt René. "Het is een chaos op het veld en in de organisatie. Behalve die Kroes moet Michael van Praag daar ook weg. Ik vind hem een goeie man, maar mannen op die leeftijd moet je de kar niet meer laten trekken"

"We hebben nu 89 goals en we moeten de honderd halen."

De volgende opgave voor PSV is een thuiswedstrijd tegen Vitesse dat inmiddels helemaal onderaan staat. Toch een wedstrijd om serieus te nemen, vindt Willy. "Als ik jullie vorige week had verteld dat Feyenoord 0-0 zou spelen tegen Volendam dan hadden jullie ook gezegd dat ik gek was." Waarop René antwoordt: "Ja, maar PSV is geen Feyenoord. En wij hebben nu dus twee Luuk de Jongs." Willy en René hopen hoe dan ook op een grote uitslag. "We hebben nu 89 goals en we moeten de honderd halen", aldus Willy.