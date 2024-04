Kraanwater in West-Brabant is weer schoon, kookadvies ingetrokken

Inwoners van een aantal West-Brabantse plaatsen hoeven niet langer hun water te koken voordat ze het drinken. Afgelopen weekend gaf Brabant Water dat advies aan mensen in Nieuw-Vossemeer en Heensche Molen in de gemeente Steenbergen en in de Zeeuwse dorpen Sint Philipsland en Anna Jacobapolder.

Door een lek in een hoofdwaterleiding konden er mogelijk kleine hoeveelheden bacteriën in het water terechtkomen. Daarom werden inwoners opgeroepen om hun water eerst drie minuten te koken, voordat ze het zouden gebruiken voor bijvoorbeeld koffie, thee, flesvoeding, tandenpoetsen of het bereiden van een maaltijd. Maandagochtend liet Brabant Water weten dat het water inmiddels getest is. "Het drinkwater is weer schoon en geschikt voor consumptie."