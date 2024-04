Hoofdtrainer per direct weg bij Helmond Sport: 'Seizoen goed afsluiten'

Bob Peeters is per direct vertrokken als hoofdtrainer van Helmond Sport. Dit besluit komt voort uit een gezamenlijke evaluatie van de afgelopen weken. De Helmonders verloren de laatste vier wedstrijden en bezetten daardoor de dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Teleurstellend, want de club is ambitieus en wil meedoen aan de play-offs.

De 50-jarige Belg was bezig aan zijn tweede seizoen in Helmond. In december 2022 kreeg hij de verantwoordelijkheid als vervanger van de ontslagen Sven Swinnen. Het zou sowieso bij een tweede seizoen blijven, want begin 2024 liet de club al weten dat ze na de competitie uit elkaar gaan. Dat is nu dus een aantal maanden eerder geworden. Kevin Hofland is volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer.

"Benodigde stappen zetten richting het nieuwe seizoen."

Technisch manager Jurgen Streppel hoopt dat met een tijdelijke nieuwe trainer het huidige seizoen goed wordt afgesloten. "Sinds de komst van Bob midden in het vorige seizoen hebben we een ontwikkeling gezien. Dit heeft er mede voor gezorgd dat er een band is ontstaan tussen het team en de supporters. De komende periode is voor ons belangrijk om het huidige seizoen goed af te sluiten en de benodigde stappen te zetten richting het nieuwe seizoen.”

"Ik doe dit in het belang van de club."