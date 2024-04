Bewoners van Gillis-vakantiepark Prinsenmeer houden voorlopig toch nog gas

Bewoners op vakantiepark Prinsenmeer in Asten hoeven voorlopig nog niet bang te zijn dat ze zonder gas komen te zitten. De gemeente Asten gaf eigenaar Peter Gillis aanvankelijk tot maandag de tijd om een grote propaantank bij het park af te sluiten. Nu ziet ze daar toch vanaf, omdat het de uitspraak van de rechter in een kort geding af wil wachten.

Dat kort geding werd onlangs aangespannen door Gillis. Hij is het niet eens met de opgelegde dwangsom van 70.000 euro. Dat bedrag zou hij moeten betalen als de gastoevoer maandag nog niet afgesloten zou zijn.

Omdat de zaak pas op 30 april voor de rechter komt, besluit de gemeente Asten dat de tank voorlopig nog even open mag blijven. Zo komen bewoners van het park niet zonder gas te zitten.

Op dit moment verblijven er nog zo'n 130 mensen op het park in 50 chalets. Zij moeten uiterlijk 15 september vertrokken zijn. Eind vorig jaar trok de gemeente alle vergunningen voor het park al in. Vanaf dat moment is recreatie al niet meer toegestaan. Ook de vergunning voor de propaantank loopt nu af door de naderende sluiting van het park.

Dat die bewoners zonder gas dreigden te raken, was volgens burgemeester Van Extel-Van Katwijk onnodig. “De ondernemer wist al sinds mei 2023 dat de milieuvergunning zou worden ingetrokken, maar heeft er steeds voor gekozen om niet naar alternatieve mogelijkheden te zoeken. De gemeente Asten heeft hem twee keer uitstel verleend om met een oplossing te komen. Ik hoop dat hij door het uitstel alsnog zijn verantwoordelijkheid neemt.”