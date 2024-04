Zonsverduistering maakt sterrenwachters reislustig: 'In 2135 weer hier'

Amerika, Mexico en Canada waren de afgelopen dagen in de ban van een zonsverduistering. Het was de vraag of de bewolking van de afgelopen dagen roet in het eten zou gooien en het zicht op de verduistering zou wegnemen. Om negen uur maandagavond (Nederlandse tijd) was het zover. "We hebben de volledige zonsverduistering net achter de rug", vertelt Urijan Poerink van Sterrenwacht Halley in Heesch.

Met dertien fanatieke leden van de Sterrenwacht zijn ze naar Amerika getrokken om het natuurverschijnsel goed te kunnen zien. "We verblijven op zo'n tachtig kilometer van Austin, een plaats in Texas. Het is een heel rustige locatie vlak bij een methodistenkerk. Vanaf die plek hebben we het maximum van de totale eclips kunnen zien. Lekker rustig. Op tv en radio werd wel voor de drukte gewaarschuwd. Wij hebben niets van de gekte meegekregen."

Urijan en zijn twaalf medereizigers staan nog te genieten in de tuin bij de kerk. "Het was nog buitengewoon spannend of we iets van de eclips zouden zien. Het was behoorlijk bewolkt. Tot op het laatste moment was het spannend of er een gaatje in de bewolking zou vallen. Uiteindelijk is het wel gelukt. Dat was wel even een juichmomentje. Het dak ging eraf."

De leden van de Sterrenwacht hebben in wisselende samenstelling al een keer of twaalf een verduistering meegemaakt. "Overal ter wereld. Voor sommigen was het nu de eerste keer. Het blijft elke keer weer spannend. De weersomstandigheden zijn steeds anders. Nu was er onweer en andere ellende voorspeld, maar er is niets van uitgekomen. Het moment zelf was indrukwekkend. Het duurde vier minuten, dat is relatief lang voor een zonsverduistering. We hebben het mooi kunnen bekijken."