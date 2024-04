Man (19) valt in afgrond in Oostenrijk en overlijdt

Een 19-jarige man uit West-Brabant is dit weekend om het leven gekomen in het Oostenrijkse Mayrhofen. De man viel na een feestje in een afgrond. Reddingswerkers vonden zijn lichaam vijftig meter lager.

De man was naar een feest geweest en liep daarna in het donker over een weg. Door onbekende oorzaak viel hij van een brug over de bergrivier Zemmbach. Toen andere feestgangers hem niet meer zagen lopen, sloegen ze alarm. Na een korte zoektocht werd het lichaam van de 19-jarige gevonden. Wat er precies is misgegaan, is volgens de politie niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de man uit het westen van Brabant komt. Volgens krant BN DeStem komt de man uit Raamsdonk.