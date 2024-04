Jay voetbalt bij bijzondere club in Italië en is populair in Indonesië

Miljoenen toeristen brengen jaarlijks een bezoek aan Venetië. Voor Jay Idzes heeft de wereldberoemde stad weinig geheimen meer. De 23-jarige voetballer uit Mierlo speelt namelijk bij Venezia FC, een Italiaanse profclub op een eiland van de stad. We spraken hem over de bijzondere boottocht naar het stadion, verdedigen op z'n Italiaans en zijn enorme populariteit in Indonesië.

Jay voetbalde voor FC Eindhoven en Go Ahead Eagles, maar het leven in Italië is compleet anders dan hij gewend was: te beginnen met het mooie weer. "Al is het niet zo dat het hier altijd dertig graden is", begint Jay. "Ook is de mentaliteit van de mensen anders en de manier waarop er wordt gevoetbald. In Nederland willen we op het veld alles voetballend oplossen. Hier is dat minder belangrijk: het gaat om winnen."

Bij Venezia FC op het tweede niveau is Jay een belangrijke kracht in de defensie. "Ik wilde naar Italië omdat dit het land is waar je als verdediger veel beter kunt worden. Ze zijn met de kleinste details bezig. Ik heb veel geleerd, maar besef dat ik er nog lang niet ben. Met ons team staan we vierde in de Serie B en met nog zes wedstrijden te gaan, kan er nog van alles gebeuren."