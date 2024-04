Meeste dodelijke ongelukken in Brabant: 'We zitten in onze eigen bubbel'

In Brabant waren in 2023 de meeste verkeersdoden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Nederland vielen er 684 doden, waarvan 120 in Brabant. Bijna een op de vijf (18 procent) ongelukken vond plaats in Brabant. Zit een ongeluk in een klein hoekje? "Bijna alle ongevallen zijn te wijten aan menselijk gedrag."

Brabant is al jaren koploper als het gaat om het aantal verkeersdoden in Nederland. Brabant heeft dan ook ruim 20.000 kilometer aan wegen. Het aantal doden in Brabant is zelfs hoger dan in Zuid-Holland en Noord-Holland, waar meer mensen wonen. Het aantal verkeersdoden was in Brabant en landelijk lager dan in 2022, maar hoger dan in 2021. Het aantal slachtoffers dat verongelukt in een auto is vrijwel gelijk gebleven, het aantal verongelukte fietsers is licht afgenomen. Opvallend: tweederde van de verongelukte fietsers is 65-plusser.

Paul van de Coevering, mobiliteitsexpert bij Breda University: "In Brabant zijn er relatief veel oudere fietsers slachtoffer van een dodelijk verkeersongeluk. Ook komen er iets meer dan gemiddeld jongere automobilisten tussen de twintig en dertig jaar om het leven." Veruit de meeste verkeersdoden zijn fietsers. In Brabant wordt veel gefietst. Vooral oudere mensen fietsen ook veel recreatief. "Dat draagt wel bij aan de verkeersonveiligheid. Hoe fijn en gezond fietsen ook is, bij elke kilometer die je fietst neem je een risico. Dus hoe meer er gefietst wordt, hoe meer ongelukken er gebeuren. Dat is de keerzijde van de toenemende mobiliteit van ouderen."

Het is niet zo dat de wegen in Brabant per se gevaarlijker zijn dan andere wegen. "90 procent van de ongevallen is te wijten aan menselijk gedrag, bijvoorbeeld te hard of door rood rijden. 10 procent komt door omstandigheden waar je als mens geen invloed op hebt", vertelt Van de Coevering. "Steeds vaker komt een ongeluk door afleiding. Telefoongebruik in de auto, maar ook een koptelefoon op de fiets. We zitten steeds meer in onze eigen bubbel en dat werkt in het verkeer niet zo goed." De verkeersveiligheid in Nederland neemt duidelijk af volgens Van de Coevering: "Het wordt gevaarlijker door verschillende oorzaken. Er zijn meer mensen met een hogere snelheid, denk aan elektrische fietsen en fatbikes. Mensen zijn ook sneller afgeleid. Dus als iemand een fout maakt, is daardoor de kans om dat nog te corrigeren kleiner."

En die afleiding is dus vaak de mobiele telefoon, ook als we stilstaan. "Als het verkeerslicht groen wordt, gaan ze gewoon rijden, maar je hebt geen overzicht. Als iemand dan iets onverwachts doet, is de kans kleiner dat je daar nog op tijd op kan reageren." Volgens Van de Coevering moeten we beter nadenken. "Hoe belangrijk is nou die ene minuut op je telefoon kijken, als je weet dat daar veel verkeersongevallen door gebeuren?'' Wanneer je betrapt wordt met je mobiele telefoon achter het stuur, wordt in België je rijbewijs voor vijftien dagen afgepakt. "Vrij rigoureus, maar voor veel mensen is het geaccepteerd om even op je telefoon te kijken tijdens het rijden. Ze denken: je moet het niet te veel doen, maar als ik even kijk is het niet zo erg. Maar dat is wél erg. Dat moet je gewoon niet doen."

Wanneer je rijbewijs wordt afgepakt, kan dat grote gevolgen hebben voor je privéleven, weet Van de Coevering: "Daarom zou ik zeggen: als iemand steeds weer in de fout ingaat, mag je het rijbewijs afpakken. Dat vind ik makkelijker uit te leggen, dan dat ik een ouder moet vertellen dat hun kind is doodgereden door een automobilist die al tien keer in de fout is gegaan." Het aantal verkeersdoden daalde dit jaar licht ten opzichte van vorig jaar, maar het streven van de provincie om 0 verkeersdoden te halen is volgens Van de Coevering niet haalbaar. "Je kunt niet alles voorkomen. Belangrijk is om de wegen veilig in te richten en mensen moeten bewust gemaakt worden van gevaarlijk gedrag. Ook moet de pakkans groot zijn, want dan gaan mensen pas minder hard rijden of zich veiliger gedragen." Brabant is al jaren koploper als het gaat om het aantal verkeersdoden in Nederland. Hoe komt dat en waar gebeuren die ongelukken het vaakst? We leggen het uit in deze video.