Gigantisch schilderwerk fleurt plein in Eindhoven op: 'De verf zit overal'

Het Ketelhuisplein in Eindhoven wordt de komende weken opgevrolijkt met een enorme schilderwerk van meer dan 1200 vierkante meter. Het is een project van kunstenaar Cox Janssens: “De verf zit overal, maar dat vind ik niet erg.”

Een jaar nadat kunstenares Toscana Banana de eer kreeg om een enorme vloerschildering te maken, is het nu de beurt aan Janssens. “Ze zei nog tegen mij dat er tijdens het schilderen toch nog veel mensen door de verf liepen. En daar wilde ik iets mee doen. En dus heb ik allemaal mensen afgebeeld die met verf aan het spelen zijn.” Ze zit zelf onder de verf van het schilderen. “Ik vind dat volwassenen wel wat meer mogen spelen en vies mogen worden. Ik vind het niet erg dat ik onder de verf zit. Het hoort er wel bij. Ik ga zo schaamteloos de trein weer in”, lacht ze.

"Het is wel veel werk."

Het enorme kunstwerk komt op het Ketelhuisplein, de centrale plek van Strijp-S. Sinds de eeuwwisseling wordt het oude Philipsterrein omgebouwd tot een bijzondere woon- en werkplek. “Eerst hebben we de vakken op het plein genummerd. Daarna zijn we per tegel gaan kijken wat erop moest komen te staan en zijn we de lijnen gaan schilderen en nu zijn we aan het inkleuren”, vertelt ze enthousiast. “Het is wel veel werk. Het is een schildering van ongeveer 35 bij 35 meter. Ik ben heel erg blij en tevreden tot nu toe. Vooral alle hulp en reacties zijn tof.”

"Het is bijzonder voor me."

Het is niet iets wat ze als kunstenaar iedere dag doet. “Normaal werk ik in mijn studio in Rotterdam. Ik maak tekeningen voor bijvoorbeeld animatiefilms, die gaan over heel de wereld. Dat doe ik digitaal op een groot tekenscherm.” Janssens is geboren in Breda en dat maakt deze klus voor haar bijzonder. “Een plek die je niet kent waar je bovendien iets mag neerzetten, dat is tof. Er komen ook allemaal mensen langs die helpen of dingen vragen. Dat maakt het gezellig.”

"Het is heerlijk weer en therapeutisch om hier buiten te schilderen."

Een van haar assistentes is Julia Windt. Ze is druk bezig met het inkleuren van een van de figuren. “Normaal zit ik thuis op mijn kamertje eigen dingen te maken. Het is heerlijk weer en therapeutisch om hier buiten te schilderen.” Een verfroller op een verlengstuk zorgt ervoor dat Julia uren achtereen kan schilderen. “Ik probeerde het eerst wel met een kwast, maar dat voel je uiteindelijk wel in je rug en knieën. Even staand schilderen is voor de afwisseling wel fijn.” Zo’n 150 liter verf verder is het plein op Strijp-S bijna af en naar tevredenheid van Janssens. “Ondanks de regen van deze dagen is het bijna af. Ik ben heel erg tevreden en ben benieuwd of er een vervolg komt. Dus mocht er ergens een leuk plein zijn, dan kom ik wel schilderen.” De vloertekening is een onderdeel van het kunstfestival The Art Department. In het Klokgebouw houdt stichting Playgrounds tot en met 19 april allerlei activiteiten.