Dit zijn de gevaarlijkste wegen met de meeste verkeersdoden

In Brabant waren er vorig jaar 120 verkeersdoden. Over heel Nederland waren dat er 684. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee gebeurde bijna een op de vijf dodelijke ongelukken in onze provincie. Daarmee zijn we ook dit jaar koploper. Hoe komt dat?

Verslaggever Ilse gaat op onderzoek uit en probeert samen met mobiliteitsexpert Paul van de Coevering van Breda University de tien gevaarlijkste wegen van Brabant uit. Van Deurne tot Bergen op Zoom, ze rijdt de hele provincie door. Onderweg pikt ze ook Devon op, die ternauwernood een verkeersongeluk in Den Bosch overleefde.