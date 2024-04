Na vastentijd ramadan breekt het feest los, lange rij bij bakker Abdel

Drukte bij de bakkers en supermarkten aan de Kruisstraat in Eindhoven want de islamitische vastentijd ramadan nadert zijn einde. Dat wordt traditioneel gevolgd door Eid-al-Fitr, beter bekend als Suikerfeest. Bij bakkerij Bruxelles staat de zaak al dagen vol met mensen die lekkernijen inslaan waarvan ze woensdag weer mogen genieten. Bakker Abdel Ajhnejh maakt lange dagen.

Een buitenstaander denkt bij ‘het suikerfeest’ al snel aan alle lekkernijen die er worden gegeten worden na de ramadan. Maar het einde van de vastentijd is meer dan een feest met lekkers, zo vertelt Abdel: “Het is een moment van bevrediging en bezinning. Het geeft een gevoel van saamhorigheid.”

Die saamhorigheid komt ook tot uiting in de bakkerij van Abdel. In de aanloop naar en tijdens de ramadan komen familie en vrienden hem helpen. In de winkel worden tientallen bakken met koekjes uitgepakt en verdeeld over gouden schaaltjes. Hoeveel het er zijn? “We hebben wel meer dan honderd soorten koekjes gemaakt. Ik denk dat we in totaal ruim 1000 kilo hebben verkocht.”

De voorbereidingen voor al die lekkernijen werden al weken eerder getroffen. “Er zijn avonden geweest dat we tot drie uur ’s nachts door zijn gegaan”, vertelt de bakker.

Nog een paar uur hard doorwerken en dan kan ook hij samen met zijn familie en vrienden genieten van het feest: “Na een paar dagen heb ik al het vasten van afgelopen maand alweer ingehaald. Bij alle familiebezoeken eet ik zoveel zoets, heerlijk”, zegt hij lachend.