Ongeluk met vrachtauto die huisvuil vervoert: A73 dicht

Door een ongeluk met een vrachtauto bij Linden is de A73 woensdagochtend dicht tussen Haps en Malden. Dat komt door een gekantelde vrachtauto met huisvuil.

De chauffeur van de vrachtauto raakte niet gewond. Op de plek van het ongeval is een deel van de lading afval in de berm terecht gekomen. Het ongeluk gebeurde in de richting van Nijmegen. Een kraan moet naar de A73 komen om de vrachtauto te bergen.

Omdat de weg is afgesloten, staat er een file. Rond zeven uur hadden mensen zo'n veertig minuten vertraging. Omdat een vangrail beschadigd is geraakt door het ongeval, is ook aan de andere kant richting Maasbracht een rijstrook afgesloten.

Mensen kunnen volgens Rijkswaterstaat het beste omrijden via Eindhoven over de A67, de A2 en de A50. De afhandeling van het ongeluk gaat naar verwachting nog tot twaalf uur duren.