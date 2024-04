Jan Engel, man achter Fort Oranje en 'broer van', emigreert naar Paraguay

Jan Engel, oud-eigenaar van camping Fort Oranje in Rijsbergen, en zijn broer Willem, de drijvende kracht achter corona-actiegroep Viruswaarheid, laten Nederland achter zich. Ze emigreren naar het buitenland. Jan is net als zijn broer klaar met het gebrek aan respect voor mensenrechten in Europa en gaat met zijn huisjurist Jeroen Pols naar Paraguay om daar een nieuw leven vol 'vrijheid' op te bouwen. Ze laten met Fort Oranje een stukje bewogen geschiedenis in onze provincie achter.

Dat Jan en Willem Engel en jurist Pols gaan emigreren blijkt uit 'De erfenis van Engel', de podcast van BN DeStem en het AD over Fort Oranje. De beruchte camping die vader Cees Engel ooit begon. Berucht omdat er veel om de camping te doen is geweest. Zo vochten Cees en later ook Jan meerdere rechtszaken uit met de gemeente en campingbewoners .

In 2017 was het voor gemeente Zundert genoeg: de burgemeester sloot Fort Oranje. In het jaar daarna vertrokken de laatste bewoners.

Vader Cees, die in 2022 overleed, was actief als pandjesbaas in Rotterdam en kocht Fort Oranje in 2002. De camping stond tot die tijd hoog aangeschreven als familiecamping. Toen het in bezit van Engel kwam, ging Fort Oranje achteruit en vanaf 2009 stond de familie Engel steeds vaker in de rechtszaal. Caravans werden niet goed onderhouden, chalets waren verzakt of beschimmeld en er was criminaliteit. Zo leefden arbeidsmigranten er onder slechte omstandigheden en veranderden woningen in hennepplantages.

Deze reportage geeft een blik op het verleden van camping Fort Oranje: