Een rondje op het terras? Zoveel betaal je in jouw gemeente

De zon begint weer te schijnen en dat betekent dat een stevig glas cola of een biertje op een terrasje steeds aantrekkelijker worden. Maar hoeveel kost een rondje op een Brabants terras nu eigenlijk? Omroep Brabant keek naar één horecazaak in iedere gemeente en brengt het voor je in kaart. We bestelden een kopje koffie, een glas cola, een biertje van 25 centiliter en een portie van zes bitterballen.

Hetzelfde geldt volgens hem voor horecapersoneel. "Dat moet ook de huur kunnen betalen in de grote stad. Daarom verdient een barvrouw in Breda meer dan een barman in Cranendonck. Het leven is over de hele linie duurder in de grote steden en dat moeten ondernemers doorberekenen in de prijzen.”

Volgens horecatrendwatcher Gijsbregt Brouwer hebben de hogere prijzen in steden als Eindhoven, Breda en Den Bosch alles te maken de hoge kosten voor ondernemers. “In de grote stad is alles duurder dan in het dorp. Het begint bijvoorbeeld al met het pand dat je huurt. Een horecaondernemer in Eindhoven moet meer huur betalen dan een collega in Eersel."

We namen 56 terrassen onder de loep, De gemiddelde prijs voor een rondje is 15,67 euro. Opvallend is dat de drie terrassen in Eindhoven, Breda en Den Bosch het duurst waren. Grandcafé de Wildeman aan de Markt in Eindhoven voert de lijst aan met 19,30 euro:

De oplossing lijkt heel makkelijk. Een Eindhovenaar bespaart per rondje meer dan zeven euro door naar Eersel te fietsen. Toch zit dit niet in onze aard. “Dat is voor de meeste mensen geen optie”, vertelt Brouwer. “95 procent van de tijd bezoeken we terrasjes in de eigen plaats. Veel mensen gaan juist in de stad wonen omdat er zoveel horeca is. Mensen houden van de keuzevrijheid in de stad. Daardoor nemen ze die paar euro voor lief.”

Brouwer stelt tot slot dat mensen niet bang hoeven te zijn dat ze dit jaar veel duurder uit zijn op het terras. “Als je de prijzen vergelijkt met vijf jaar geleden, schrik je misschien, maar dat zijn we al lang vergeten. Het prijsverschil met vorig jaar valt reuze mee. Denk aan een stijging tussen de 4 en 5 procent.”

In dit kaartje zie je hoe duur een rondje was op het terras dat we in jouw gemeente bezochten: