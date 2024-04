Vrouw die pet gooide naar Van der Poel meldt zich en 'wil alles uitleggen'

De vrouw die afgelopen zondag tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix een petje gooide in de richting van wereldkampioen Mathieu van der Poel had naar eigen zeggen geen kwade bedoelingen. Dat laat ze weten aan de Belgische krant Het Belang van Limburg.

De Vlaamse vrouw heeft via haar advocaat contact opgenomen met de Franse rennersbond UNCP. Ze heeft laten weten graag het gesprek aan te willen gaan. "Ze wil alles graag uitleggen", zegt haar advocaat. "We wachten nu op een reactie. Het was nooit de bedoeling van mijn cliënte om de renner kwaad te berokkenen. Laat staan dat ze hem ten val wilde brengen. Geen enkel weldenkend mens zou zoiets toch doen?"

Afgelopen zondag tijdens Parijs-Roubaix reed Van der Poel alleen op kop, toen er op 42 kilometer van de finish op een van de kasseistroken een petje in zijn richting werd gegooid. Hij ondervond daar geen hinder van en soleerde naar de zege.

Veel verontwaardiging

Toch leidden de beelden tot veel verontwaardiging. De UNCP deed aangifte, een besluit dat werd gesteund door de internationale wielrennersvakbond CPA. Vermoed werd dat de vrouw het petje bewust tussen de spaken van Van der Poel probeerde te gooien, om hem zo ten val te brengen.

Onzin, zegt de vrouw zelf. Toch laat ze nog niet weten hoe het dan wel zit. "De uitleg houdt mijn cliënte graag voor het gesprek met de rennersbond. Ze kan hen dat in geuren en kleuren uitleggen. Maar ze wil dat gesprek dus niet in de media voeren", stelt haar advocaat.

Het bewuste moment werd op social media volop gedeeld: