Man overlijdt tijdens maaiwerkzaamheden in speeltuin op camping

Een man is woensdagmiddag overleden na een ernstig ongeluk op een camping aan de Broeder Hogardstraat in Boekel. Tijdens maaiwerkzaamheden in de speeltuin, probeerde de man een speeltoestel aan de kant te houden. Daarbij werd hij in de maaier die achter een tractor hing, getrokken.

Het zou mis zijn gegaan toen de man iets voor één uur een wipkip aan de kant wilde trekken en vervolgens met zijn voet in de frees verstrikt raakte. Dat is een hele scherpe maaier waarmee de grond losgeploegd kan worden. De man raakte vervolgens bekneld tussen de frees en de tractor. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal naar de camping. De man is daar nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het gebied rond de speeltuin is afgezet. Volgens de politie gaat het om een arbeidsongeval. De man zou dus geen gast zijn van de camping. Ook de arbeidsinspectie doet onderzoek.