VDL gaat niet opbieden bij overname Vlaamse bussenbouwer

VDL gaat niet meebieden bij de overname van de failliete bussenbouwer Van Hool in België. Het industrieconcern uit Eindhoven vindt dat het gedane bod goed genoeg is en wil nu snel duidelijkheid. "Anders haakt de VDL Groep af", zo zei woensdag Rolf-Jan Zweep, hoogste baas van de bussendivisie van het bedrijf.

Volgens de Belgische krant De Standaard zou Zweep nog deze woensdag duidelijkheid willen. Zo niet, dan ziet VDL af van verdere pogingen om tot een overname te komen van Van Hool. De Belgische bussenbouwer uit Koningshooikt, onder de rook van Lier, werd maandag officieel failliet verklaard.

De ceo van de VDL-bussendivisie deed zijn uitspraken in Roeselare. Zweep was daar samen met VDL-baas Willem van der Leegte aanwezig bij de opening van een nieuwe busfabriek van VDL. Met de overname van Van Hool, tot voor kort een rechtstreekse concurrent van VDL, zou het plaatje helemaal rond zijn.

Het concern met het hoofdkantoor in Eindhoven bracht, samen met het Duitse Schmitz Cargobull, een bod uit van 200 miljoen euro op Van Hool. Dat maakte de curator tijdens een persconferentie maandag bekend. Bij een overname zou VDL ongeveer twee derde in handen krijgen, de Duitsers de rest.

Bedrijvendokter

Maar afgelopen 48 uur meldde zich een nieuwe kaper op de kust. De Belgische zakenman en 'bedrijvendokter' Guido Dumarey kwam met een tegenbod. Dat doet hij met hulp van het Amerikaanse bedrijf ABC Companies, een van de grootste vaste klanten van Van Hool. ABC Companies is de dealer voor de Van Hool-bussen in de Verenigde Staten.

Volgens Belgische media krijgen Dumarey en ABC Companies daarbij financiële ondersteuning uit een opmerkelijke hoek. Marc van Hool, een van de zonen van oprichter Bernhard van Hool, roert zich op de markt met zijn CIM Capital. Zoon Marc liet zich een kwart eeuw geleden nog uitkopen, maar denkt aan een terugkeer in het bedrijf. Ook miljardair Jozef Delcroix, rijk geworden met de handel in autobanden, neemt deel aan deze groep.

Geen opbod, wel banen

VDL geeft nu aan dat het geen zin heeft in een overname bij opbod. Het bod uit Eindhoven biedt echte garanties op het behoud van banen en daar wil VDL het bij laten. "De verwachting is dat er vandaag uitsluitsel zal volgen. Er is immers sprake van een flits-faillissement. Wij blijven achter onze bieding staan en dat zullen we niet aanpassen. Wij laten het proces het proces en doen verder geen mededelingen hierover", zo laat de woordvoerder van VDL weten.

Met die opstelling hoopt VDL de Belgische curator en de politiek voor zich te winnen. Want voor hen telt niet alleen de hoogte van het bod, maar zeker ook het behoud van banen. Bij Van Hool werkten 2400 mensen. Daarvan zouden 600 tot 800 medewerkers hun baan houden als VDL en Schmitz Cargobull het failliete bedrijf overnemen.