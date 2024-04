Ongelukken op A27 en A58 zorgen voor drukke avondspits

Ongelukken op de A27 en de A58 zorgden woensdagavond voor een drukke avondspits. Op de A27 was een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen tussen Geertruidenberg en Gorinchem, op de A58 had het verkeer vertraging door een ongeluk bij Oirschot.

Op de A58 bij Oirschot had het verkeer richting Eindhoven een uur vertraging over zeven kilometer. Verkeer werd daar vanaf knooppunt De Baars omgeleid over de A65/N65 en de A2. Rond kwart voor zeven werd de weg weer vrijgegeven en loste de file op.

Op de A27 moest het verkeer rekening houden met vertraging van meer dan een uur in de richting van Breda naar Gorinchem. De linkerrijstrook was afgesloten. Rond kwart over zeven waren de problemen daar opgelost.