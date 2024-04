Man doodgestoken: vrouw die daarvan wordt verdacht mag naar huis

De verdachte van een steekpartij in Tilburg, waarbij zaterdagnacht een 41-jarige man overleed, zit niet meer vast. De vrouw werd na de steekpartij een paar honderd meter verderop gewond op straat gevonden. Ze is nog wel verdachte in de zaak, maar mag het onderzoek in vrijheid afwachten, zo meldt de politie woensdagavond.

In de nacht van zaterdag op zondag werd in de Zuid-Oosterstraat in Tilburg een man gewond en hevig bloedend gevonden. Een voorbijganger zag de man liggen en waarschuwde de politie. Al snel werd duidelijk dat de man was gestoken met een mes. Hij werd meteen gereanimeerd, maar overleed na enige tijd toch.

Tijdens de reanimatie kwam er een tweede melding binnen van een andere gewonde op straat. Een paar honderd meter verderop vond de politie vervolgens de vrouw. Ook zij had snij- en steekwonden. De vrouw was enigszins aanspreekbaar en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Omdat nog onduidelijk was wat er precies is gebeurd, werd de vrouw aangehouden. De vrouw hoorde woensdag nadat ze was voorgeleid aan de rechter-commissaris, dat het onderzoek in vrijheid af mag wachten. Volgens de politie is er geen reden om haar nog langer vast te houden, maar ze blijft verdachte.