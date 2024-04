Parkeergarages in Den Bosch liggen plat door storing

De parkeergarages in Den Bosch kampen sinds woensdagmiddag met een langdurige storing. Wie er zijn auto er heeft staan, kan zonder problemen de parkeergarage uitrijden want de slagbomen zijn geopend. De grootste gedupeerde is de gemeente Den Bosch die het parkeergeld misloopt. Dat gebeurde al eens eerder in 2019.

Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om een storing in het netwerk waarop de gemeentelijke parkeergarages zijn aangesloten. "Wat er precies aan de hand is, proberen we samen met onze leverancier van de cloudserver te achterhalen. Dat onderzoek loopt nog, dus we kunnen niet zeggen hoe lang het probleem nog gaat duren." "Hoe groot de schade voor ons deze keer uitvalt, is daarom ook lastig te voorspellen. We hopen daar zo snel mogelijk duidelijkheid in te krijgen", zegt de woordvoerder. Storing kost tienduizenden euro's

In 2019 kampten de parkeergarages van de gemeente ook al met een technisch probleem. Een keer door haperende software en een keer door kortsluiting. In de maand december ging het toen twee keer fout. Het kostte de gemeente destijds 67.500 en 25.000 euro. Den Bosch telt gemeentelijke transferia en enkele parkeergarages. Ook zijn er enkele commerciële parkeerbeheerders. Vorig jaar mei konden parkeerders urenlang de Sint Jan-parkeergarage niet uit door een brandmelding. De brandweer moest toen een rolluik openzagen: