Illegale rave: man (50) bespoot agenten met brandblusser, blijft in cel

Een man van 50, die afgelopen weekend werd opgepakt bij een illegale raveparty in Best, zou agenten met een brandblusser in het gezicht hebben gespoten. Hij blijft voorlopig in de cel. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdagavond.

De illegale rave werd zaterdagnacht gehouden in een voormalig sportcomplex op een bedrijventerrein aan De Maas in Best. Drie agenten raakten gewond bij het beëindigen van dat feest. De politie kwam met veel man op het illegale feest af na meerdere meldingen van geluidsoverlast. Toen de politie ingreep, omdat het steeds drukker leek te worden, gooiden de honderden bezoekers onder meer glas naar de agenten. De politie sprak over 'een enorme bak verzet'. De 50-jarige verdachte werd gebeten door een politiehond. Hij werd, net als de drie bespoten agenten, naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere zalen en podia

De organisatoren hadden flink werk gemaakt van het illegale feest. Volgens een 112-correspondent 'leek het eerder op een festival'. Er waren meerdere zalen en podia en zelfs 'een soort horecaplein'. In de hallen stonden grote speakermuren met subwoofers en muziekboxen. De politie liet maandag al weten dat de apparatuur niet in beslag was genomen. Veel buitenlandse feestgangers

De agenten hadden het gebouw na enkele uren leeg. De politie schat dat er tussen de duizend en 1500 bezoekers op het feest waren afgekomen, onder wie veel buitenlandse feestgangers. "Buitenlanders komen veelal via mond-tot-mond reclame of door berichten op social media bij zo’n feest terecht", liet een woordvoerder van de politie afgelopen weekend weten. De opgepakte 50-jarige man moet zich over twee weken verantwoorden voor de politierechter, meldt het OM. Op deze beelden zie je hoe de politie het feest beëindigde: