Vertrekkend ASML-topman Wennink krijgt hoge onderscheiding van Rutte

Peter Wennink, de vertrekkend topman van ASML, heeft vandaag een hoge koninklijke onderscheiding gekregen. Wennink is benoemd tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau. Demissionair premier Rutte heeft de onderscheiding uitgereikt op Wenninks afscheidsceremonie in Veldhoven.

"Sinds Peter Wennink in 2013 aantrad, is ASML uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende en innovatieve technologieconcerns ter wereld. De enorme betekenis van ASML voor de regio Eindhoven en voor heel Nederland is ongekend", aldus Rutte in een bericht op X.

De onderscheiding die Wennink kreeg, is de een-na-hoogste graad binnen de Orde van Oranje-Nassau. Hij wordt bovendien niet vaak uitgereikt; het was de vijfde keer sinds 2000.

Technieklessen

Peter Wennink begon 25 jaar geleden bij ASML, in 1999 eerst als chief financial officer. Daarna werd hij ceo. In zijn tijd als topman groeide het bedrijf uit tot wereldwijde marktleider op het gebied van chipmachines. Hij droeg daarmee "substantieel bij aan de Nederlandse economie", is te lezen in een persbericht van de gemeente Veldhoven.

Er werd onder Wennink ook een maatschappelijk programma opgericht, waarmee meer dan 180.000 basisschoolkinderen technieklessen konden volgen. Met hetzelfde project konden bibliotheken boeken aankopen.

Een ander initiatief van ASML onder Wenninks leiding is een onderwijsproject met een tweejarige studiebeurs voor techniekstudenten, dat in 2014 werd gelanceerd. Door die regeling kunnen techniekstudenten makkelijker een master halen aan de universiteit.

Oprichter Ronald McDonald Huis

Naast zijn werkzaamheden voor ASML en de projecten rondom onderwijs deed Wennink ook veel andere dingen. Van 2000 tot 2012 was hij medeoprichter en penningmeester van het Ronald McDonald Huis Zuid-Oost Brabant.

Sinds 2016 is hij lid van de raad van toezicht bij de Technische Universiteit Eindhoven. Hij doneerde zijn vergoeding daarvoor aan de onderwijsprojecten van ASML. Wennink zwaait aan het einde van deze maand af als topman van ASML. Fransman Christophe Fouquet volgt hem op.

