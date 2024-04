Busbouwer VDL neemt definitief Belgische concurrent over

Het Belgische busbedrijf Van Hool komt definitief in handen van de Eindhovense concurrent VDL Groep. Die neemt de restanten van het failliete bedrijf samen met het Duitse Schmits Cargobull over. Zij leggen 200 miljoen euro op tafel om het bedrijf over te nemen.

Daarmee komt er een einde aan de onderhandelingen, die begin deze week bijna dreigden te klappen. Van Hool werd maandag officieel failliet verklaard. VDL, de concurrent uit Eindhoven, zag haar kans schoon om het bedrijf over te nemen en bracht samen met het Duitse trailerbedrijf Schmitz Cargobull een bod uit. Maar twee dagen later bleek er nog een kaper op de kust. De Belgische zakenman Guido Dumarey en het Amerikaanse bedrijf ABC Companies brachten ook een bod uit. VDL gaf aan dat het geen zin had om tegen elkaar op te bieden. Ze stelde een ultimatum aan de curatoren: we willen tegen vanavond een antwoord, anders hoeft het voor ons niet meer. Dat antwoord hebben ze uiteindelijk gekregen. De curatoren blijven bij de partijen die vorige week al als best uit het selectieproces kwamen. VDL Groep heeft volgens de curatoren de sterkste financiële basis en kan daardoor het best haar beloftes nakomen. Eerder werd bekend dat VDL bij een overname ongeveer twee derde van het bedrijf in handen krijgt, de rest gaat naar de Duitsers. Over hoe het bedrijf exact verdeeld zal worden, wordt nog onderhandeld. Met de overname worden 650 tot 950 banen gered.