Zwaargewonde man nadat hij met auto tegen boom botst

Een man is woensdagavond zwaargewond geraakt nadat hij met z'n auto tegen een boom reed op de N267 in Oudheusden. Het ongeluk gebeurde rond half elf. Brandweer, politie, ambulance en een traumaheli rukten uit om hulp te verlenen aan de man.

De man kwam met zijn auto uit de richting van de A59 en raakte door onbekende oorzaak van de weg. Vervolgens kwam hij met zijn auto aan de andere kant van de weg tegen een boom tot stilstand. Een automobilist die achter de man reed, heeft eerste hulp verleend en de hulpdiensten gebeld.

De bestuurder is naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De weg was na het ongeval voor een deel afgesloten. Van de auto bleef weinig over. Deze is afgevoerd door een berger.