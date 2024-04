Autodief slaat op de vlucht en valt in hondenpoep

Een bestuurder van een gestolen auto werd woensdagmiddag in Roosendaal op een bijzondere manier aangehouden. De man (29) ging er vandoor na een stopteken van de politie. Nadat hij een paar geparkeerde auto's ramde, vluchtte hij te voet verder. Zonder succes: de man viel al snel in een hondendrol.

De politie zag in de wijk Kalsdonk een auto rijden met een Belgisch kenteken. Na een check van het kenteken, bleek de auto in België te zijn gestolen. Toen agenten de bestuurder een stopteken gaven, ging hij er in volle vaart vandoor.

De politie zette de achtervolging in. De bestuurder raakte een paar andere auto's en kwam tot stilstand. De man stapte vervolgens uit en rende weg. Die vluchtpoging strandde al snel. "Helaas voor hem kwam hij al vrij snel ten val in een plantsoen waar iemand vergeten was de poep van zijn hond op te ruimen", schrijft de politie op Instagram.

De man is aangehouden. Na controle bleek hij onder invloed te zijn van drank of drugs, ook had hij drugs bij zich. Hij zit nog vast en wordt donderdag verhoord op het politiebureau.