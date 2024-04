DAF boekte megawinst in 2023: 'Truckbouwer is steeds meer kwaliteitsmerk'

Vrachtwagenbouwer DAF uit Eindhoven doet het goed. Het bedrijf boekte een winst van meer dan 1 miljard euro over 2023. Dat was in 2022 nog 191 miljoen euro. Een flinke sprong vooruit dus. Hoe komt dat? "Hun zuinige dieseltrucks zijn uniek in Europa."

Het zijn klinkende cijfers die de Eindhovense truckfabrikant over 2023 kan presenteren, blijkt uit de jaarrekening van het bedrijf bij de Kamer van Koophandel. Behalve de winst die de grens van 1 miljard euro passeerde, rolden er in Eindhoven en het Britse Leyland een recordaantal van 69.800 vrachtauto's van de band. De truckbouwer is zeker met zijn zware modellen de laatste jaren steeds zichtbaarder in andere Europese landen. Van alle trucks die in Europa in die categorie (met een gewicht boven 16 ton) rondrijden, zijn er meer dan 15 procent van DAF. En het bedrijf wil dat cijfer nog verder omhoog krikken.

"Het succes van DAF is voor een deel te verklaren doordat de hele markt voor vrachtauto's aantrok", zegt transporteconoom bij ING Rico Luman. "Door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne waren er problemen met de toelevering van onderdelen in de productieketen. Dat was vorig jaar voorbij en dus konden truckfabrikanten de achterstanden inhalen."

Overigens verkocht DAF in 2022 al heel veel trucks. Alleen viel de winst over dat jaar veel lager uit door de miljoenen aan schadeclaims die DAF moest betalen aan transportbedrijven door stiekeme prijsafspraken met andere truckmakers.