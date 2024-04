OM wil voormalig vastgoedmagnaat Roger Lips 4 jaar achter de tralies

De naar Dubai gevluchte vastgoedmagnaat Roger Lips uit Uden verdwijnt als het aan het Openbaar Ministerie ligt voor vier jaar achter de tralies. Dat eiste de officier van justitie donderdag tijdens de strafzaak in Zwolle. Lips wordt verdacht van fraude ter grootte van zeker 11 miljoen euro.

De 59-jarige Lips werd in april 2013 persoonlijk failliet verklaard. Als gevolg daarvan vielen ruim 150 andere bedrijven die aan hem gelinkt waren óók om. Wat restte, was een gigantische schuld van 320 miljoen euro. Volgens het OM een van de grootste faillissementen in Nederland ooit.

Lips vluchtte begin 2014 naar Dubai, nadat hij korte tijd werd gegijzeld op last van de curatoren. Uit angst voor een nieuwe gijzeling heeft hij sindsdien geen stap meer gezet op Nederlandse bodem.

"Hij veranderde van een goed ondernemer in een slecht verliezer", zei de officier van justitie donderdag. "Samen met zijn echtgenote trok hij in het zicht van zijn ondergang snel zijn schaapjes op het droge." Tegen zijn vrouw is achttien maanden cel geëist.

The Wall

Roger Lips werd bekend, en sinds 2014 vooral berucht, als projectontwikkelaar. Vaak van gigantische vastgoedprojecten, waar tientallen miljoenen euro's mee gemoeid waren. Zijn bekendste: The Wall, een langgerekt winkelcentrum in een geluidswal langs de A2 bij Utrecht. Met een grote van zo'n dertien voetbalvelden werd het ooit gepresenteerd als het langste gebouw van Europa.

Maar het werd een flop. Het lukte Lips niet om voldoende huurders te vinden. De ondergang van het project betekende ook meteen het begin van het einde van het Lips-imperium.

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

Lees hier alles over de opkomst en ondergang van Roger Lips