Flinke belastingstijging vloeibaar gas dreigt: 'Platteland weer vergeten'

Huishoudens in het buitengebied dreigen honderden euro's meer belasting te gaan betalen voor vloeibaar gas. "Dit is belachelijk. Het buitengebied wordt weer vergeten door de Randstad!", zegt Hendrik van Heijst (63) die in de polder van Zundert woont. De Vereniging Vloeibaar Gas slaat donderdag alarm.

Voor lpg is in politiek Den Haag een accijnsverhoging in de maak. Hierdoor dreigt de jaarlijkse rekening voor propaangas in een gemiddeld huishouden van 300 naar 1200 euro te gaan. Een verviervoudiging dus. Dat zegt althans Vereniging Vloeibaar Gas (VVG), die alarm slaat in De Telegraaf.

"De gasleiding stopt daar vijfhonderd meter verderop", wijst Hendrik aan. "Het kost me 12.000 euro als ik de gasleiding wil doortrekken. Dat ga ik natuurlijk niet doen." Daarom staat er een propaantank in zijn voortuin, die maandelijks gevuld moet worden. Hij stookt daar zijn huis mee warm. Of het niet anders kan? "Een houtkachel, maar dat is nog erger."

Hij baalt ervan dat de prijs nu hoger dreigt te worden. "Ze denken, ach, die paar tankjes. Je wordt in het buitengebied weer achtergesteld. Dit is niet eerlijk, ik heb geen keus."

Oliebollenkramen en tuincentra

Tuincentra, vakantieparken, oliebollenkramen of foodtrucks: ze worden volgens VVG allemaal getroffen. "De overheid kijkt bij lpg te veel naar de automobilist. Ze vergeten dat ook bedrijven en huishoudens dit gebruiken voor de verwarming of oven", zegt voorzitter van die club, Hans Verhoeven. Omschakelen gaat niet zomaar. "Huizen en bedrijven hebben vaak geen keuze omdat ze niet aangesloten kunnen worden op aardgas."

Het gaat landelijk om honderdduizend huishoudens en mkb-bedrijven, stelt de branchevereniging. Brabantse cijfers zijn niet bekend. "Brabant is een boerenprovincie met veel buitengebied." Onze provincie wordt dan ook relatief hard getroffen, denkt hij.

Luchtballonnen

Ook bij Bram van Loosbroek van Sky Ballonvaarten in Tilburg kwam het nieuws hard aan. Daar gebruiken ze propaan voor hun luchtballonnen. "Dit heeft grote impact voor ons", vertelt hij. "We hebben acht ballonnen en doen vijfhonderd vaarten per jaar. Dat tikt dus aardig aan." Hij begrijpt niks van de maatregel.

Het plan is nog niet definitief. In mei debatteert de Tweede Kamer over de accijnsverhoging. Hendrik neemt het zekere voor het onzekere. "Ik zet de verwarming maar wat lager."