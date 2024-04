Gekantelde vrachtwagen met aardappelen is weggehaald: A27 weer open

De snelweg A27 van Gorinchem naar Breda is weer open tussen knooppunt Hooipolder en Oosterhout. Een vrachtwagen met aardappelen kantelde op de A27 bij Oosterhout. De weg ging donderdagavond dicht omdat het wegdek werd schoongemaakt en de vangrail moest worden vervangen.

De vrachtwagen kwam donderdagmiddag over de vangrail in de berm terecht. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij.

Omdat de vrachtwagen uiteindelijk niet in de weg lag, ging de A27 donderdagmiddag na een korte afsluiting weer helemaal open. Daardoor had het verkeer in de spits geen last van opruimwerkzaamheden. Rijkswaterstaat koos ervoor om overige werkzaamheden in de nacht te doen.

Verkeer richting Breda werd aangeraden om vanaf knooppunt Lunetten de borden Den Bosch/Tilburg te volgen.

De vrachtwagen lag tijdens de spits ondersteboven in de berm: