Podcast over omstreden gebedsgenezer Tom de Wal wint een award

De podcast 'Op Hoop Van Zegen' is de beste audioproductie van het jaar. De podcast won donderdag in Leeuwarden de Regiohelden Award in de categorie De Luistervink.

Podcastmakers Ilse Schoenmakers, Sanne Hoeks en Loes Krabben van Omroep Brabant versloegen twee andere genomineerde podcasts van NH Media en van Omroep Fryslân. In de podcast duiken de redacteuren in de wereld van Tom de Wal van de evangelische organisatie Frontrunners Ministries. Hij geeft samen met zijn vrouw het woord van God door aan anderen. Dat doen ze onder andere met een bijbelschool, YouTube-kanaal en verschillende boeken die ze zelf uitgeven. Daarnaast organiseren ze nog een hoop andere evenementen. Genezingsdiensten, waar je genezen kunt worden van ziektes als Parkinson, MS en leukemie. En bevrijdingsdiensten om je te bevrijden van demonen in je lichaam, aldus Van der Wal. De podcastmakers hebben zelf de diensten bezocht en spraken met bezoekers en experts. "De podcast is gemaakt zonder oordeel te vellen, over een onderwerp met grote impact. Het is heel knap dat de makers dit zo wisten vast te leggen," aldus de jury.