Voor ruim 67.000 euro aan belastingschuld geïnd tijdens verkeerscontrole

Tijdens de grootschalige verkeerscontrole die van donderdagmiddag tot halftien donderdagavond plaatsvond in Helmond is voor ruim 67.000 euro aan belastingschuld geïnd. Dat laat de politie weten.

Tijdens de verkeerscontrole werden zeventig processen-verbaal uitgeschreven. Dertien daarvan werden uitgeschreven vanwege het foutief parkeren van het voertuig (onder meer zonder vergunning op een gehandicaptenplaats), twaalf keer voor het vasthouden van een mobiel tijdens het rijden en vijf keer omdat de uitlaat van een auto teveel herrie maakte.

Andere processen-verbaal werden uitgedeeld vanwege:

te geblindeerde autoruiten (7 maal)

het niet dragen van een autogordel (5 maal)

het rijden zonder rijbewijs (4 maal)

het vervoeren van een kind zonder het vereiste kinderzitje (3 maal)

het rijden in een onverzekerd voertuig (2 maal)

het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg (eenmaal)

Onder invloed

Een voertuig werd in beslag genomen en op acht voertuigen is beslag gelegd. Van die acht voertuigen waarop beslag is gelegd, werd er een afgevoerd.

In totaal werden 32 snor-, bromfietsen en fatbikes gecontroleerd op snelheid en zijn zeventien voertuigen gecontroleerd op geluid.

Drie bestuurders werden betrapt op rijden onder invloed. Een testte positief op cannabis en cocaïne. Een ander testte alleen positief op cannabis en weer een andere bestuurder reed onder invloed van alcohol en had een promillage van bijna 1,5. Het rijbewijs van deze bestuurder werd ingevorderd.