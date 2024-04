ASML maakt zich nuttig voor de regio: huizen, bomen, voetbal en marathon

De naam van chipmachinefabrikant ASML zie je op steeds meer plekken in Zuidoost-Brabant opduiken. Al tientallen evenementen en projecten in de Brainportregio krijgen steun van ASML. Van de voedselbanken in de regio tot hele bossen die in de Brainportregio met geld van ASML geplant worden. Het bedrijf is hierdoor steeds meer verankerd in Zuidoost-Brabant.

Elk jaar krijgt het bedrijf honderden aanvragen binnen om steun te krijgen. Een greep uit de lijst van wat ASML nu al doet. 1. Betaalbare huizen ASML helpt projectontwikkelaars bij de bouw van betaalbare huizen in de Brainportregio. Het bedrijf belooft verliezen deels voor zijn rekening te nemen. Nieuwbouwprojecten die zich stroperig voltrekken of zelfs vastlopen, kunnen zo een zetje krijgen. Eind februari zijn de eerste twee projecten in Veldhoven en Eindhoven bekendgemaakt. Het is voor het eerst in veertig jaar dat ASML helpt bij de woningbouw. 2. 455.000 bomen Begin april werden in Veldhoven de eerste bomen geplant. Het is een nieuw ASML-project om de Brainportregio te vergroenen. Binnen drie jaar moet er in totaal 310 voetbalvelden aan bos bij zijn gekomen. ASML werkt hierin samen met Trees for All dat zorgt voor de selectie en het begeleiden van alle bosprojecten.

Marjolein de Hooge (links) van ASML helpt bij het planten van de eerste bomen (foto: ASML).

3. ASML Junior Academy In 2022 begon het ASML Junior Academy-programma met technieklessen voor kinderen van vier tot twaalf jaar oud. Ze wonen binnen een straal van 35 kilometer rond Veldhoven. Het gaat dan om scholen tot aan Tilburg, Den Bosch en Turnhout in België. De 180.000 Nederlandse kinderen krijgen zes technieklessen per schooljaar. Met de speciale lessen wil ASML kinderen alvast warm maken voor de techniek. Tot 2025 loopt er in de regio Veldhoven ook een pilot met technieklessen voor middelbare scholen. 4. Marathon van Eindhoven In 2022 werd het bedrijf de hoofdsponsor van het grootste tweedaagse sportevenement van Brabant, de Marathon van Eindhoven. Een aftelklok op de website geeft aan hoe lang het nog duurt tot de start van het evenement op 12 en 13 oktober. Het bedrijf noemt de marathon #onzetrots waar vorige keer 27.000 lopers aan deelnamen en waar meer dan 200.000 toeschouwers ‘je naar de finish op de bruisende Vestdijk dragen’.

Foto: EYE4Images.