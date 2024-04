PSV-held Gomes is terug in Eindhoven en geniet van 'echte familieclub'

Heurelho Gomes is dit weekend voor even terug in Eindhoven. De meest succesvolle PSV-doelman van deze eeuw nam uitgebreid de tijd om te praten over het huidige PSV, de toekomst en natuurlijk het affiche van zaterdagmiddag PSV-Vitesse. Want bij die wedstrijd gaat het hart van de Braziliaanse doelman sneller kloppen.

Zeg je PSV-Vitesse dan denkt iedereen meteen terug aan 2007. PSV werd toen als nummer drie aan het begin van de laatste speelronde alsnog kampioen door te winnen van de Arnhemse ploeg. Onder de lat die wedstrijd: Heurelho Gomes. De Braziliaan werd vier keer kampioen met de Eindhovense club, maar 2007 is voor hem het absolute hoogtepunt.

"Toen het goede nieuws kwam, wist ik niet wat ik moest doen."

“Dat was raar en fantastisch tegelijk”, blikt de doelman terug op die wedstrijd. “Alles moest meezitten om kampioen te worden. Maar het werd een speciale dag. Wat mij het meest is bijgebleven, is het wachten na afloop. We waren eerder klaar dan de andere ploegen en moesten wachten op goed nieuws. Toen het goede nieuws kwam, wist ik niet wat ik moest doen. Ik ben maar gaan springen en rennen.” De inmiddels 43-jarige goalie is ambassadeur van PSV én spelersmakelaar. Ooit hoopt hij één van zijn spelers naar PSV te brengen. “Maar PSV is een echte familieclub. Je moet hier passen. Ik had in mijn tijd een goede connectie met mijn landgenoot Alex. En we hadden natuurlijk teammanager Mart van den Heuvel. Aan hem heb ik veel gehad.”

Heurelho Gomes krijgt een biertje tijdens de huldiging (foto: ANP/Ed Oudenhaarden).

De goedlachse Braziliaan krijgt er maar niet genoeg van wanneer hij praat over PSV. Voor veel supporters is hij een held. Gomes is één van de meest flamboyante doelmannen uit de geschiedenis van de Eindhovense club. Over het huidige PSV is hij uiteraard louter positief. “PSV is niet bang dit seizoen. Het is heel aanvallend hoe ze spelen. Maar het is fijn om ze zo goed te zien spelen. Vooral ook Walter Benitez. Hij is een hele goede doelman voor PSV.”

"Dit is de kans voor PSV om uit te lopen op Ajax."