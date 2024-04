Schepen op Wilhelminakanaal moeten omvaren door onderhoud aan sluis

Sluis II in het Wilhelminakanaal bij Tilburg is van maandag tot juni buiten gebruik. De sluisdeuren moeten worden vervangen. Door de werkzaamheden is het scheepvaartverkeer tijdens deze periode gestremd. Schepen die normaal gesproken door de sluis gaan, moeten omvaren. Omwonenden moeten rekening houden met herrie.

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk tussen zeven uur ’s morgens en zeven uur ’s avonds uitgevoerd, zo meldt Rijkswaterstaat. Huizen, bedrijven en een aangrenzend fietspad blijven bereikbaar. De sluisdeuren zijn in slechte staat en moeten hoognodig plaatsmaken voor nieuwe. Als dit karwei achter de rug is, worden voorbereidingen getroffen voor een volgende klus. Van juni tot oktober worden de huidige betonnen damwanden vervangen, omdat ze verouderd zijn. Hierdoor zouden taluds en bermen in de toekomst kunnen afschuiven. Om deze onveilige situaties te voorkomen, worden er nieuwe, stalen constructies geplaatst. Zo blijft het Wilhelminakanaal nog lange tijd veilig voor de scheepvaart en voor mensen die gebruikmaken van omliggende wegen en paden. Tussen begin augustus en midden oktober worden de bruggen Leijnsheike en Heikantsebaan opgeknapt waardoor weggebruikers er niet overheen kunnen. Over een aantal jaren wordt Sluis II nog indringender onder handen genomen. De sluis wordt dan volledig herbouwd om deze ook voor grotere schepen toegankelijk te maken.