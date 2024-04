Forse vertraging op A58 door ongeluk bij Oirschot

Een ongeluk op de A58 zorgt vrijdagmiddag voor een flinke vertraging van Eindhoven naar Tilburg. Door een ongeluk bij Oirschot krijgt verkeer te maken met zo'n drie kwartier vertraging.

Een rijstrook werd afgesloten. Rond kwart over vier waren de betrokken voertuigen meegenomen door een berger en was de weg weer vrij. De verwachting is dat de file snel zal afnemen.