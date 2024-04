Gasleiding geraakt tijdens werkzaamheden: groot gebied afgezet

Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Volgende 1/6 Gasleiding geraakt tijdens werkzaamheden, omgeving groots afgezet

Een gasleiding aan de Sint Josephstraat in Roosendaal is vrijdagmiddag geraakt tijdens werkzaamheden op een bouwterrein. In de wijde omgeving hangt een sterke gaslucht. De omgeving is ruim afgezet, zodat mensen geen gevaar lopen.