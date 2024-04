Bij attractiepark DippieDoe in Best tillen ze de traditionele snackautomaat naar een heel nieuw niveau. Vanaf nu rijdt robot DoeDoe rond in het park. De zelfrijdende snackwagen brengt hapjes en drankjes naar gasten in het park. Een primeur, want dit is het eerste Europese pretpark waar een robot eten rondbrengt. In de video zie je hoe dat werkt.