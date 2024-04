Auto rijdt tegen huis na botsing met bestelbus: drie gewonden

Bij een ongeluk aan de Beukenlaan in Odiliapeel zijn vrijdag aan het eind van de middag drie mensen gewond geraakt. En een auto en bestelbus botsten tegen elkaar op de kruising. De auto belandde na de botsing tegen een huis.

De bestelbus is in de tuin van het huis tot stilstand gekomen. De bestuurder daarvan is gewond geraakt. In de auto zaten drie mensen, daarvan zijn er volgens de politie twee gewond geraakt. De brandweer heeft de slachtoffers uit de voertuigen moeten bevrijden.

De voertuigen raakten flink beschadigd. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren.