Heel het land smult van De Bauers en dit is waarom: 'Zeldzame televisie'

Bijna heel Nederland heeft de nieuwe tv-serie De Bauers inmiddels omarmd. Ook de tweede aflevering van de serie van het gezin van Frans Bauer trok zowat anderhalf miljoen kijkers. Daarmee was het donderdag het best bekeken programma en wist het zelfs het achtuurjournaal in te halen. Maar waarom maken wij nou graag zo massaal tijd voor Frans vrij?

Dat fans zo lang moesten wachten, is volgens mediadeskundige en podcastmaker Bjorn Bouwens een van de redenen voor het succes. "De serie werd in 2003 niet uitgemolken. Daardoor is de reallife soap van De Bauers zeldzame tv geworden waar iedereen mooie en warme herinneringen aan heeft."

Twintig jaar lang moesten we wachten tot het Brabantse gezin terug zou komen met een realityserie. Volgens Frans werd er al die jaren gesmeekt om een terugkeer en dat blijkt. De nieuwe serie is een enorm succes. Met uitgesteld kijken erbij trok de eerste aflevering vorige week maar liefst 2,2 miljoen kijkers.

Toch blijft de belangrijkste reden voor het succes de familie zelf. "Wie heeft er een hekel aan Frans Bauer", zegt Bouwens. "Hij is de grootste knuffelbeer van Brabant. En ook de rest van het gezin straalt warmte en gezelligheid uit. Dat gevoel zorgt ervoor dat veel mensen zich met het gezin willen identificeren."

In de tweede aflevering viert Frans zijn vijftigste verjaardag. Of beter gezegd: dat wordt voor hem geregeld. Want als er iets is waar Frans een hekel aan heeft is het 50 worden. Maar zijn gezin trekt alles uit de kast. Een pop in de tuin, een live-schilder, een fanfare van fans, z’n eigen feestbus. En de grootste verrassing: een privéconcert in Ahoy.

Dat de makers deze momenten in beeld brengen, is belangrijk volgens Bouwens. "Het is opmerkelijk dat de muziek die Frans maakt bijna niet meer belangrijk is. Of je nu van de muziek houdt of niet: je kijkt voor de warme familiemomenten."