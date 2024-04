Taboe rond ongesteldheid is groot, gynaecoloog Marlies wil het doorbreken

Zonder dat iemand het ziet een tampon uit je tas pakken en deze geklemd in je vuist, zogenaamd onopvallend, meenemen naar het toilet. Of je ziek melden omdat je met hevige menstruatiekrampen op bed ligt, maar dit niet als reden durven opgeven. Veel vrouwen zullen zich hier in herkennen, want er heerst nog steeds een taboe op het praten over menstruatie. Dat weet Marlies Bongers als geen ander: 33 jaar werkte ze als gynaecoloog. Haar doel: het taboe doorbreken.

In haar tijd bij het Máxima MC in Veldhoven heeft Bongers alles op alles gezet om verandering te brengen in de zorg rond menstruatie: “Ik zag dat vrouwen vaak veel te laat aan de bel trokken met hun klachten. Het beïnvloedde hun kwaliteit van leven enorm. Ze zaten thuis te bikkelen en als ze eindelijk bij mij kwamen, dacht ik: waarom ben je nu niet eerder gekomen? Er moest lawaai gemaakt worden, ik wilde die barrière wegnemen.” Volgens Bongers zijn veel mensen zich niet bewust van het feit hoe heftig menstruatieklachten kunnen zijn én dat er wel degelijk iets aan te doen is: “Het zit zo in ons vrouwen dat we denken: niet zeuren, doorgaan. Ik ken vrouwen waarvan het hun leven zo negatief beïnvloedde dat ze hun baan moesten opzeggen. Dat hoeft echt niet.”

"Mensen denken: je gaat er niet dood aan en je zult ermee moeten leren leven."

Ze vertelt over een patiënt die zoveel bloedverlies had dat ze tijdens haar menstruatie een regenbroek droeg: “Het bloed lekte overal tussendoor. Ze heeft dat jaren volgehouden en had bloedtransfusies nodig. Ik dacht: wat sterk, maar ook wat jammer dat je zo lang gewacht hebt om hulp te zoeken. Mensen denken toch: je gaat er niet dood aan en je zult ermee moeten leren leven. Maar er is zoveel mogelijk tegenwoordig.” Sinds deze maand is Bongers met pensioen. Ze kijkt met trots terug op haar carrière. In de jaren negentig promoveerde ze al op een innovatieve techniek tegen hevig bloedverlies. Hierdoor waren heftige operaties zoals het verwijderen van de baarmoeder met een grote buiksnede veel minder vaak nodig. Later richtte ze als eerste een speciale poli op waar vrouwen met hevige menstruatieklachten sneller geholpen konden worden. Een voorbeeld dat vele ziekenhuizen volgden. Voor Bongers is er een einde gekomen aan haar carrière als gynaecoloog. Ze draagt het stokje graag over aan alle jonge talentvolle vrouwen die wachten op een baan, zegt ze. Als onderzoeker en hoogleraar blijft ze zich echter inzetten voor onderzoek en het doorbreken van het taboe: “We hebben nog prachtige onderzoeken lopen naar menstruatieproblemen en er komt een website met ervaringsverhalen. Ik ga nog heel veel mooie dingen doen”, zegt ze enthousiast.

Onderzoek Niet alleen bij vrouwen heerst er een taboe op het praten over de menstruatie. Ook bij mannen is dit het geval. Uit onderzoek van Plan International (2019) bleek dat 37% van de ondervraagde Nederlandse jongens en mannen tussen de 15-24 jaar menstruatie met ‘vies’ associeert. 23% noemde zelfs het woord ‘walgelijk’.