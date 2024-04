Willem II kan Eredivisie bijna ruiken: dit is nog nodig voor kampioenschap

De eerste twee plekken in de Keuken Kampioen Divisie leveren een ticket voor de Eredivisie op. Promotie is van levensbelang voor Willem II, anders zal dat aanzienlijke gevolgen hebben voor de begroting van de club. De Tilburgers wonnen vrijdagavond met 4-1 van Jong AZ en met nog vier duels te gaan is de Eredivisie bijna een feit. Wanneer is het feest in Tilburg?

Promotie is het allerbelangrijkste, maar natuurlijk wil Willem II dit seizoen het liefst de titel pakken. Met nog vier wedstrijden op de agenda is het gat met nummer twee Roda JC drie punten. Het doelsaldo is licht in het voordeel van de Tilburgers (+41 en +35). Als beide ploegen blijven winnen, dan speelt Willem II vrijdag 10 mei de kampioenswedstrijd thuis tegen Telstar. Tussendoor staan wel lastige duels tegen nummer drie FC Groningen (thuis) en nummer vier FC Dordrecht (uit) op het programma. Promotie

De titel is nog absoluut geen zekerheidje dus, maar de o zo gewilde promotie is bijna binnen. Nummer drie FC Groningen staat op negen punten van de Tilburgers, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan Willem II. Dat kan komende zondag uit bij VVV-Venlo dus weer zes punten worden of negen blijven. In theorie kan Willem II zelfs volgende week zaterdag al promoveren als het zelf wint bij MVV en FC Groningen de komende twee duels verliest. Huldiging

De kans is groot dat volgend seizoen de chauffeurs van de spelersbussen van PSV, Feyenoord en Ajax weer naar het Koning Willem II Stadion rijden. Voor die tijd hopen de Tilburgse fans de Keuken Kampioen Divisie af te sluiten met een kampioensfeest. Begrijpelijk houden ze bij Willem II de lippen stijf op elkaar over een mogelijke huldiging. In deze spannende slotfase van de competitie is namelijk nog niets beslist. Druk

Spits Jeredy Hilterman heeft vertrouwen in promotie naar de Eredivisie. "Als wij ons ding blijven doen, dan komen de prijzen naar ons toe. Ik vind het wel lekker dat er nu de druk opstaat omdat we om promotie strijden. Hoe meer spanning, hoe beter. Voor dit soort momenten doe je het toch uiteindelijk?" De top vijf na 34 speelrondes:

1. Willem II 34-73

2. Roda JC 34-70

3. FC Groningen 33-64

4. FC Dordrecht 34-63

5. ADO Den Haag 34-58

Deze wedstrijden staan nog op het programma MVV - Willem II (zaterdag 20 april, 18.45 uur)

Willem II - FC Groningen (vrijdag 26 april, 20.00 uur)

FC Dordrecht - Willem II (vrijdag 3 mei, 20.00 uur)

Willem II - Telstar (vrijdag 10 mei 20.00 uur)

