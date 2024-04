Cabine vrachtwagen brandt uit op A58, vlammen grepen snel om zich heen

De cabine van een vrachtwagen brandde vrijdagnacht volledig uit op de A58 van Eindhoven richting Tilburg. Dit gebeurde net voor Moergestel.

De chauffeur was met zijn vrachtwagen, die slib vervoerde, onderweg van Susteren naar Moerdijk toen hij bij Moergestel merkte dat er iets mis was. Door een vastgelopen wiellager - die het wiel met de as verbindt - ontstond er brand aan de rechterkant van de vrachtwagen. De chauffeur zette zijn vrachtwagencombinatie daarop stil op de vluchtstrook. Vervolgens zag hij de vlammen snel om zich heen grijpen.

De brandweer werd gealarmeerd en rukte met spoed uit, maar die kon niet voorkomen dat de brand oversloeg naar de voorkant van de vrachtwagen. Rijkswaterstaat sloot daarop de A58 richting Tilburg af vanaf Oirschot om zo de hulpdiensten de ruimte te geven om veilig te kunnen werken. Om halfacht 's ochtends was alleen de rechterrijstrook nog dicht vanwege bergingswerkzaamheden.