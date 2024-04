Geniet van dit zonovergoten weekend, want er staat ons guur weer te wachten

Dit weekend - en met name deze zaterdag - kun je volop genieten van het weer. Het is zonnig en deze zaterdag is het ook nog heel warm voor de tijd van het jaar. Daarna staat ons een guur weertype te wachten. "Dus geniet deze zaterdag extra van deze mooie dag!"

"Er is deze zaterdag flink wat ruimte voor de zon", vertelde Floris Lafeber van Weerplaza in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "Het blijft ook droog. Wel zien we dat er wat sluierwolken over de provincie trekken. Lokaal kunnen enkele stapelwolken tot ontwikkeling komen, maar in het algemeen heeft de zon daar weinig last van."

"De temperatuur zondag scheelt tien graden met zaterdag."

De temperatuur komt daarbij 's middags uit op zo'n 23 graden. "Lokaal kan het zelfs 24 graden worden." Daarbij waait wel een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. "Als je je in open weilanden bevindt of bij rivieren kan die wind af en toe wat steviger zijn. Die kan het voor het gevoel wat frisser maken, maar in het algemeen wordt het echt een heel mooie dag hoor!" Ook de zondag ziet er volgens de weerman van Weerplaza best mooi uit. Ook dan is er flink wat ruimte voor de zon. "Echt een vriendelijk weerbeeld. Maar de temperatuur komt dan een stuk lager uit, dat scheelt bijna tien graden." Daarbij kan het ook af en toe stevig waaien. Er staat dan een matige tot vrij krachtige westenwind. "Maar het blijft wel droog."

"Komende week kans op hagel, onweer en ook windstoten."