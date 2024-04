Rob Kemps verruilt het podium steeds vaker: 'Van dragqueen tot directeur'

Dat Rob Kemps niet alleen meer bekend staat als de feestact Snollebollekes is duidelijk. Zo presenteerde hij eerder programma's voor SBS6 en won hij De Slimste Mens. Toch komen er wat nieuwe talenten bij op de cv van de zanger uit Best. In het radioprogramma Graat & De Laat vertelt hij over zijn acteerdebuut, zijn plannen om naar Parijs te gaan en zijn optreden als dragqueen. "Wel een lekker wijf."

Evie Hendriks Geschreven door

Het was een no-brainer toen Christel de Laat zaterdag naar het RTL4-programma Make Up Your Mind keek. "Binnen vier seconden zag ik het: dat is Rob Kemps", vertelt ze in Graat & De Laat. "Maar je was wel een lekker wijf."

"Voor iemand van twee meter en 98 kilo viel het niet mee."

Kemps, die normaal als man op het podium staat, legt uit dat het niet makkelijk was om zijn vrouwelijke kant naar boven te halen. "Voor iemand van twee meter en 98 kilo viel het niet mee om er iets van te maken." En dat bleek, want hij viel als eerste af in de competitie en alle panelleden raadden de identiteit van de zanger en presentator. Een wending van zijn carrière zit er dus niet in, maar gelukkig kan hij wel blijven presenteren. Vorige week werd namelijk bekend dat Kemps de gastheer wordt van het TeamNL Huis in Parijs tijdens de Olympische Zomerspelen. Daar mag hij de topsporters huldigen en een feestje bouwen. "Soms komen dingen samen", vertelt hij. "Dat ik het presenteren in de door mij zo geliefde stad Parijs mag combineren met sfeer maken, is echt te gek." En daar blijft het niet bij. Kemps heeft daarnaast zijn eerste filmrol te pakken.

"Als papa in een film kan spelen, zeg ik geen nee."